Bilecik'te 18 Mart Anma ve Kutlama programları düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle Bilecik’te anma ve kutlama programları düzenlendi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya’nın Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan programa Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programın ardından Bilecik Şehitliği’nde şehit mezarlarına Vali Kızılkaya ve Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı tarafından çiçek sunuldu. Burada gerçekleştirilen anma programında Vali Kızılkaya, Şehitlik Defteri’ni imzaladı. Şehit kabirleri başında dua okunarak Allah’tan rahmet dilendi.

"Azim ve kararlılığımızı en güçlü ve gür seda ile tüm dünyaya haykırmaktayız"

Vali Kızılkaya, Şehit Defteri’ne yazdığı notta şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı, Kurtuluş Savaş’ımızın mücadele ruhunun meşalesinin yakıldığı, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi tüm mazlum milletlere de umut ışığı olmuştur. Bugün de 108 yıl önce olduğu gibi vatanımıza, geleceğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma azim ve kararlılığımızı en güçlü ve gür seda ile tüm dünyaya haykırmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi hatırları önünde tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun.”

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği programla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam etti.