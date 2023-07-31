Bilecik'te 18 yıldır süren Birlik Günü geleneği devam etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 18 yıl önce başlatılan Birlik Günü geleneği bu yıl da köylü vatandaşların katılımıyla sürdü.

İlçesinde bağlı Sarıdayı Köyünde 18 yıl önce Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz ve köylü vatandaşların işbirliği ile başlatılan Birlik Günü bu yıl 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Köy mezarlığında din görevlilerinin Mevlid-i Şerif okuması ve İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik’in duasıyla başlayan program, köy meydanında pilav ikramı ile devam etti. Programda konuşma yapan Köy Muhtarı Nizamettin Eryılmaz, köy halkının ilk günkü heyecanla her yıl Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen Birlik Günü programına katıldıklarını ifade ederken, programın oluşmasında destekte bulunan köy halkına ve katılımcılara teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik bağlarını kuvvetlendirdiğini vurgulayarak Sarıdayı köyünde geleneksel hale gelen etkinliğin bu bağın bir göstergesidir ifadesinde bulundu.

Sarıdayı Köyü’nde düzenlenen birlik gününe Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, çevre iller ve ilçelerden davetli birçok vatandaş ve Sarıdayı Köyü sakinleri katıldı.