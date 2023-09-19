Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Bilecik’te, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Avcı, "Gaziler Günü toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanları gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Türk yurdunda nice büyük savaşlarda, Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da savaşan kahraman gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejim uniter yapısı toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna vücutlarını siper eden tüm malül ve gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Gazı Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ’Gazı’ unvanı ile taçlandırıldığı gündür. Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihindi bu emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazilik’ unvanını tevcih etmiştir. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gazilerimiz; Gaziler Günü’nüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için saldırılara karsı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bu güzel günümüzde rahmet ve minnetle anıyor hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Avcı’nın konuşmasının ardından tören, öğrenciler tarafından şiirlerin seslendirmesiyle sona erdi.