Bilecik'te 19 Mayıs kutlamaları başladı
Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.
Bilecik’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.
Kutlamalar çerçevesinde ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in çelenk sunmasıyla başladı. Burada gerçekleştirilen törene Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet Meydanından Atatürk Spor Salonu’na kadar ’Gençlik Yürüyüşü’ yapıldı.