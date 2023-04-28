Bilecik'te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Bilecik'te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik'te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi
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Bilecik’te 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 bin 250 paket halinde toplam 51 bin adet dolu makaron ve 79 karton halinde toplam 15 bin 800 adet bandrolsüz makaronele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.