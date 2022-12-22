Bilecik'te 2 bin 295 öğrenciye ara öğünü ve sıcak yemek ücretsiz temin ediliyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kent geleninde her gün 2 bin 295 öğrenciye öğle yemeği, 2 bin 166 anaokulu öğrencisine öğle yemeğinin yanı sıra ara öğün, 652 yatılı öğrenciye de üç öğün yemek ücretsiz olarak temin edildiği söyledi.

Vali Kızılkaya, Bilecik’te görev yapan basın mensuplarıyla Ertuğrulgazi Lisesi’nde bir araya gelerek ilde yürütülen eğitim faaliyetlerini ve eğitim yatırımlarını değerlendirdi. Öğle yemeğinde öğrencilere eşlik eden Vali Kızılkaya ve basın mensupları, öğrenci yemekhanesini ve öğrencilerin konakladığı pansiyonu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

"500 milyon liralık bir ödenek paketini Bilecik’e tahsis etti"

Bilecik’te öğrencilere ücretsiz ve sıcak yemek sunulduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Bilecik genelinde her günü 2 bin 295 öğrenciye öğle yemeği, 2 bin 166 anaokulu öğrencisine öğle yemeğinin yanı sıra ara öğün, 652 yatılı öğrenciye de üç öğün yemekle birlikte ara öğünü sıcak ve ücretsiz olarak temin ediyoruz. Bilecik; büyüyen, gelişen ve değişen bir şehir. Ekonomide, tarımda, sanayide ve sağlıkta gelişirken eğitimde de gelişimini sürdürmesi gerekiyor. 37 bin 500 öğrencisi, 3 bine yakın öğretmeniyle 40 bin kişilik bir eğitim ordumuz var. Bazen bu 40 bin kişilik camianın ihtiyaçları olabiliyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanımıza eksiklerimizi ilettik. Kendileri yaklaşık 500 milyon liralık bir ödenek paketini Bilecik’e tahsis etti. Biz de bu cesaretle hızlı hareket ederek 62 okulumuzun bakım ve onarımı tamamladık. Onarım çalışmalarının dışında Bilecik Merkez’de 4, toplamda 11 olmak üzere yeni okullar yapıyoruz. En geç 2024’ün ilk çeyreğinde bu okulları açmayı planlıyoruz. Biz bu çalışmalarla Bilecik’in eğitim anlamında üst seviyelere gelmesini ve tercih edilen bir il olmasını hedefliyoruz" dedi.

"37 sanayiciyi ’Kardeş Okul Projesi’yle 37 okulumuzla bir araya getirdik"

Vali Kızılkaya, açıklamasının devamında, "Bilecik merkezde hayata geçirdiğimiz projeyle ilimizdeki 37 sanayiciyi ’Kardeş Okul Projesi’yle 37 okulumuzla bir araya getirdik. Burada sanayiciyle okulu sırt sırta değil yüz yüze getirmeyi hedefledik. Böylece okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 8 milyon liralık bir destek oluşturduk. Bu projeyi organize sanayi bölgesi olan diğer ilçelerimizde de uygulamayı hedefliyoruz. Bilecik’te eğitimin daha iyi noktalara gelebilmesi için taşın altına herkesin elini koyması gerekiyor. Bizler zaten gövdesi olması gereken ve olan insanlarız" diyerek desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Vali Kızılkaya’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Mustafa Sami Akyol’un, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin ve basın mensuplarının katıldığı program Ertuğrulgazi Lisesi öğrenci pansiyonunun yemekhanesinde gerçekleşti.