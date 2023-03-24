Bilecik'te 2 bin kişi aynı sofrada buluştu

Bilecik Belediyesi ve şehirdeki hayırsever iş insanları destekleriyle Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırlarda ilk iftar yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Millet İttifakı temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşların katılımıyla ramazan ayının ilk iftarı açılmış oldu. Vatandaşları masalarında ziyaret ederek, sohbet eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, iftar sonunda yaptığı konuşmada tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

"Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla soframız kurulacak"

Paylaşma ve yardımlaşma ayı ramazanda bir arada oldukları için duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan V. Subaşı, ‘’Öncelikle hem deprem bölgesinden buraya gelen hem de Bilecikli vatandaşlarımıza iftar sofralarında bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Bugünkü soframızın kurulmasında katkısı olan Bien firmasının yetkililerine teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla soframız kurulacak’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.