Bilecik'te 2 hırsızlık süphelisi tutuklandı

Bilecik’te motosiklet hırsızlığı suçuna karıştıkları belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyünde yaşanan olayda, S.C. isimli şahıs arkadaşını ziyaret etmek için geldiği evde geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde uyandığında, evin önüne park ettiği 11 ABY 463 plakalı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda motosikleti çaldıkları belirlenen E.G. ve A.T. isimli şüpheliler kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı motosiklet, sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Gözaltına alınan E.G. ve A.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.