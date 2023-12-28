Bilecik'te 2 kardeş az daha birbirlerini öldürecekti

Bilecik’te alkollü olduğu öğrenilen 2 kardeşin kavgasında silah ve bıçaklar çekilirken, bekçilerin anında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay dün gece yarısı Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen A.S. ve E.S. isimli 2 kardeş arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kardeşler biri bıçak diğeri ise silahı çekti. Şahsın elinden silah yere düşerken, o esnada bölgede olan bekçiler olaya hemen müdahale etti. Yaşanan kavgada muhtemel bir faciayı bekçiler önlerken, kardeşlerden birinin burnu kanadı.

Şahıslar gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri kavganın yaşandığı ve yerde bulunan silah ile bıçak üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı.