Bilecik'te 20 branşta 4 bin 600 sporcu ter döküyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları faaliyetlerine çerçevesinde Bilecik’te açılan 20 branşta 4 bin 600 sporcu ter döküyor

5-18 yaş aralığındaki tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği GSB Spor Okullarında, gençler bir yandan serbest zamanlarını değerlendiriyor bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebiliyor. Yaş aralığı branşlara göre farklılık gösteren spor okulları20 branşta genç ve çocuklara hizmet veriyor.

Gençlerin büyük ilgisiyle devam eden spor okulları il ve ilçeler toplamda 4 bin 600 sporcunun katılımıyla sürdüğünü anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Yaz tatilinin gençlerimiz tarafından boş geçirilmemesini için böyle bir yaz spor okulları düzenlendi. 20 branşta ücretsiz hizmet verecek olan yaz spor okullarının gençlerimize spor alışkanlığının kazandırılması açısından önemli. Bizlerde Bilecik’te katılımdan oldukça memnunuz" dedi.