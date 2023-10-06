Bilecik'te 20 ile 30 kilogram ağırlığında gelen kestane kabağı hasadı başladı

Bilecik’te 20 ile 30 kilogram ağırlığında gelen kestane kabağı hasadı başlarken, dekar başına 2-3 ton verim alınabiliyor.

Bilecik’te raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağının üreticileri, Kızıldamlar Barajı’nın sulamaya katkısı ve "İyi Tarım Uygulaması" sayesinde verimden ve kaliteden memnun. Üreticiler, Türkiye’nin birçok iline gönderilen, lezzeti ve kalitesiyle ülke genelindeki tüccardan talep gören kestane kabağını hasat etmek için sabahın ilk ışıklarında tarlalarına gidiyor. 360 rakımlı köyde dekar başına 2-3 ton verim alınabilinirken, bu kabakların bazıları 20 kilogramı geçiyor.

"Kabakları Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kütahya, Rize, Çorum, İstanbul gibi illere yolluyoruz"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, kabağın bu şekle gelmesinde çok büyük bir emek olduğunu anlatarak, "Türkiye çapında kabağın bu köyde kaliteli olacağını düşünerek bu işe başladık. Şu anda 500 dönümlük yerde bin ton kabak ürettik. Kabaklar bu sene çok kaliteli ve çok düzgün. Türkiye değil Avrupa sınırlarında bir kabağımız var artık. Bu kabağı bu şekilde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Malımız çok kaliteli şu anda kabaklarımızın 400-500 tonu satılmış durumda. Ama tarlada daha var tabi. Bu tarihlerde kabak kesimine başlanmalıdır. Kesime başladık ve satmaya da devam ediyoruz. İnşallah vatandaş üretir, kazanır. Bu yıl kabaklar 30 kiloya kadar çıkmaktadır. Kabaklar Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kütahya, Rize, Çorum, İstanbul gibi illere yolluyoruz. Marketlerde de satılıyor, restoranlarda da özellikle bu kabak tercih ediliyor. Bu kestane kabağı olarak da geçiyor. Bu kabakta bir kestane lezzeti de bulunuyor. Nereye göndersek teşekkür telefonları da alıyoruz ve alanlar çok memnun kaldıklarını söylüyor. Bin ton kabağı pazarlamakta ayrı bir mesele tabi bu kolay bir şey değil. Biz hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Ancak bu kabakları daha çok illere gönderip ardından yurtdışına göndermek istiyoruz. Bu konuyu ihracat şirketleri ile de görüştük ancak bu büyük kabakların Avrupa’da satılamayacağını söylüyorlar. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Üretici almış, bakmış, büyütmüş kabaklarını" dedi.

Gezen açıklamasının devamında, "23 Nisan’da ekilmeye başlıyor kabaklar. Bu tarihlerde ise kesilmeye başlanıyor. 6-7 aylık bir süreci bulunuyor. Tabi bunun ekimi var, suyu var masrafları var tabi. İnsanlar yaşlı dahi olsa bunu yapıyor ve para kazanıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Kızıldamlar köyünün kabağı Türkiye’de bir numaradır"

Üretici Necmi Şakar ise "Bu köyün kabağı Türkiye’de bir numara. Benim 50 dönüm tarlam var. Kabak ekiyorum bu sene verim çok iyi. Çok memnunuz. Kızıldamlar Köyünün kabağı Türkiye’de bir numaradır" dedi.