Bilecik'te 2022 yılı sağlık yılı oldu

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, il genelinde 2022 yılındaki sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, "Bilecik’te 2022 yılında 2 milyon 494 bin 837 kişiye muayene hizmeti verildi" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bilecik’te 2022 yılı sağlık yılı olduğunu söyleyen Damkacı," 2022 Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Gündüz Bakım Evi projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde anjiyo ünitesi hizmeti verilmeye başlandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 6 yataklı koroner yoğun bakım ve 16 yataklı kardiyoloji servisi hizmete açıldı.Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yanık ünitesi hizmete açıldı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 yataklı kvc yoğun bakım ve 16 yataklı erişkin yoğun bakım kurulması için bakanlığımızdan izin alındı. 2023 yılında gerekli tadilatlar yapılarak hizmete açılması planlandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyku laboratuarı hizmete açılmıştır. 2022 yılında Bozüyük Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) akupunktur hizmetine başladığını söyleyerek, "Pazaryeri İlçemizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu hizmete açılmıştır" dedi.

"4 bin 369 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi"

Damkacı açıklamasının devamında Kanser Tarama Aracı hakkında bilgi vererek, "2022 yılında köy, ilçe ve fabrikalarda toplam 4 bin 369 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildi. Araç hizmete alındığından beri 8 bin kilometre yok kat ederek 2 bin 518 kişiye mamografi, 745 kişiye rahim ağzı kanseri taraması ve 485 kişiye kolon kanseri taraması yapıldı. Tarama sonucunda 168 kişi meme kanseri açısında şüpheli belirlenerek üst merkezlere sevk edilmiş ve 4 kişi kanser tanısı almıştır. Ayrıca 33 kişi rahim ağzı kanseri açısında şüpheli belirlenerek üst merkezlere sevk edilmiş ve 1 kişi kanser tanısı almıştır" dedi.

"50 yataklı yeni Söğüt Devlet Hastanesi yapılacak"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 2023 yılında sağlık hizmeti planlamaları hakkında bilgi vererek, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bakanlığımızca temini yapılan gamma kameranın kurulumunun yapılarak Nükleer Tıp Hizmetine başlanılması, Söğüt Devlet Hastanesi 50 yataklı yeni hizmet binasının yapımına başlanılması, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski poliklinik binasının kapalı psikiyatri ek binası olarak kullanımı için Bakanlığımızca izin verilmiş olup 2023 yılında tadilatların yapılarak hizmete açılması var. Yapımına 2022 yılı sonunda başlanılan Bilecik Ertuğrulgazi Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Lojistik Merkezi projesinin hizmete açılması, yapımına 2022 yılı sonunda başlanılan Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılması, yapımına 2022 yılı sonunda başlanılan Bozüyük İstasyon Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"2022 yılında 11 bin 528 ameliyat hizmeti verilmiştir"

Damkacı açıklamasının devamında, "2022 yılında ilimizde hastane ve aile hekimliklerimizde 2 milyon 494 bin 837 muayene hizmeti verilmiştir. İl nüfusumuz 228 bin 334 olup muayene sayısının nüfusa oranı 10,9’dir 2022 yılında 597 bin 275 MHRS randevu kapasitesi açılmıştır 377 bin 61 randevulu muayene gerçekleşmiş olup 101 bin 547kişi ise alınan randevuya gelmemiştir. Polikliniklerimizde 360 bin 476 randevusuz muayene gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında 2 bin 244 hastamıza yoğun bakım hizmeti verilmiştir. 2022 yılında 11 bin 528 ameliyat hizmeti verilmiştir. 2022 yılında hastanelerimizde 18 bin 116 hastamıza hizmet verilmiştir. 2022 yılında 112 Ambulans ile ulaşılan vaka sayısı 12 bin 869’dir. 2022 yılında toplamda personel sayılımız 2 bin 588’den 2 bin 928’ye yükselmiş olup yüzde 13 artış sağlanmıştır" diye belirtti.