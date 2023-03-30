Bilecik'te 2022 yılında yabancılara en fazla tarım arazisi satılan iller arasında 3'üncü oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Bilecik, 2022 yılında yabancılara en fazla tarım arazisi satılan iller arasında 3’üncü oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 5 milyon 219 bin 309 metrekare tarım arazisinin yabancılara satıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Bakanlık tarafından açıklanan raporda Bilecik’te 452 bin 35 metrekare arazinin yabancılara satışı gerçekleştirdi. Bu metrekare ile Bilecik, Türkiye ortalamasında 3’üncü sırada yer aldı. İl sırada 772.263 metrekare ile Konya birinci, 582,708 metrekare ile İstanbul ikinci, 332,496 metrekare ile Manisa dördüncü, 283,710 metrekare ile Sakarya beşinci, 262,852 metrekare Kırklareli altıncı, 237,376 metrekare ile Eskişehir yedinci, 230970 metrekare ile Denizli sekizinci, 225,321 metrekare ile Bursa dokuzuncu, 195,830 metrekare ile Kocaeli onuncu sırada yer aldı.