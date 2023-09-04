Bilecik'te 2023-2024 eğitim öğretim yılı okula uyum haftası başladı

Bilecik’te 2023-2024 Eğitim öğretim döneminde birinci sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı.

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül’de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 1 ve liselerin 9’uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başladı. Okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri 8 Eylül’e kadar sürecek uyum programı çerçevesinde okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor. İlkokul 1’inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.