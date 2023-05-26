Bilecik'te 2023 yılında ülke ekonomisine 230 milyon TL katkı sağlanması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bilecik’te 2023 yılı sulama sezonunun başladığı söyleyerek, "Bilecik’te 33 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 230 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi.

Balta, yaptığı açıklamada, çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bilecik’te 33 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2023yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 230 Milyon TL katkı sağlanmasının hedefliyoruz" dedi.