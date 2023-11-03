Bilecik'te 2023 yılında yapılması planlanan 401 adet projenin 121'i bitti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda il genelinde başlatılan projelerin bütçelerini değerlendirilirken, 2023 yılında yapılması planlanan 401 adet projenin 121’i bittiği söylendi.

Bilecik İl Özel İdareye ait toplantı salonunda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Aygöl, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar da katılım gösterdi. Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlerinin bilgi verdiği toplantıda Bilecik’te 2023 yılında 401 adet projenin uygulandığını ve bu projelerden 121 adedinin bittiği, diğerlerinin ise çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Projelerin toplam tutarı 8 milyar 1 milyon TL olarak belirtildi. 2023 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 2 milyar 555 milyon TL olarak belirtilen toplantıda Vali Aygöl, "Bakanlıklarımıza bağlı Bölge Müdürlerimizin bizlere vermiş olduğu miktarları sizlerle paylaşıyorum. Bilecik için yapılmış ve yapılmaya devam edecek tüm projelerimizi sonuna kadar götüreceğiz. 121 bitmiş proje ve devam eden çalışmalarımızla gelişmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.