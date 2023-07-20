Bilecik'te 26 saattir yaşanan su kesintisine tepki

Bilecik’te yaklaşık 26 saattir yaşanan su kesintisi tepkiye neden oldu.

Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza, yaklaşık 26 saat süren su kesintisine sebep oldu. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle vatandaşlar, hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Öte yandan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı aynı zamanda Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın yaşanan krizde tatilde olduğu öğrenilirken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı patlağın yaşandığı yerde inceleme yaptı.