Bilecik'te 29 Ekim kutlamaları başladı
Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'inci Yıl Dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı'nda anıta çelenk sunulması ile başladı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programında Bilecik Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi adına Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey vali yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’inci Yıl Dönümü kutlamaları çerçevesinde saat 19.30’da Cumhuriyet Meydanından başlayacak fener alayı ardından Madrigal adlı müzik grubun konseri ile devam edecek.