Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik’te toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hafif şekilde yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, S.T. (34) isimli şahsın idaresindeki 11 ABV 468 plakalı otomobilde bir arıza meydana geldi. Sürücü, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkiinde otomobilini güvenlik şeridine çekti. H.C.Ç. (23) isimli şahıs idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüs ile otomobili tamire geldi. Ayrıca, M.B. (62) isimli şahıs da 16 KDF 93 plakalı otomobilini yolun kenarına çekerek yardıma gitti. M.K.P. (56) isimli şahsın idaresinde seyir halinde olan 34 CKB 994 plakalı panelvan araç, yolun kenarındaki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve 16 KDF 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda 4 araçta da büyük çapta hasar oluşurken, panelvan araç devrildi. Kazada M.B., C.Y. ve M.K.P. isimli 3 şahsın yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu ise araçların kaldırılmasının ardından geri trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.