Bilecik'te 4 gündür yaşanan susuzluk sorunu sona eriyor

Bilecik’te 4 gün önce yaşanan su kesintisi tepkiye neden olurken, patlayan boruların değiştirilerek onarıldığı öğrenildi.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle kent merkezindeki bazı mahallelere 4 gündür su verilemedi. Hattın aynı bölgesinde yaşanan üçüncü patlak sonrası Sakarya’dan boru siparişi verilerek, borular dün geldi. Ekipler gece sabaha kadar ummalı bir şekilde çalışırken, patlağın bulunduğu bölgede borular yenilendi. Bu sabah saatlerinde su kontrollü bir şekilde verilirken, başka bir patlak yaşanmaması takdirde depoların dolması sonrası saat 20.00 ile 22.00 arasında su verileceği öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan bu olumsuzluklar yaşanırken Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Hüseyin Ocak’ın tatilde olduğu ve tatilini bölerek çalışmaları takibe gelmediği öğrenildi. Ocak’ın yerine Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever çalışmaları yakından takip etti.