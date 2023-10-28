Bilecik'te 4 katlı bina yangınında 3'ü çocuk, 1'i hamile 2 kadın dumandan etkilendi

Bilecik'te 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında, yangının çıktığı oda kullanılmaz hale gelirken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bilecik'te 4 katlı bina yangınında 3'ü çocuk, 1'i hamile 2 kadın dumandan etkilendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında, yangının çıktığı oda kullanılmaz hale gelirken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak üzerinde 4 katlı binanın 1’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 3 çocuk, biri üst kat komşusu 1’i hamile 2 kadın ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında daire kullanılmaz hale gelirken, soğutma çalışmaları devam etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangın sonrasında odada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.