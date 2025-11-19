Bilecik'te 42 bin adet çilek fidesi dağıtıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde toplam 42 bin 235 adet ’Albion’ cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazaryeri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen "2025 Yılı Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında ilçede üretimi artıracak önemli bir çalışma hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Bozcaarmut, Güde, Arapdede ve Dereköy köylerinde faaliyet gösteren üreticilere, Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara’nın katılımıyla toplam 42 bin 235 adet ’Albion’ cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

Dayanıklılığı, yüksek verimi ve sezon boyunca ürün verme özelliğiyle bilinen ’Albion’ çeşidi çileklerin, Pazaryeri’nin tarımsal üretimine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Kaymakam Kara, programda yaptığı değerlendirmede tarımsal üretim gücünü artırmayı amaçladıklarını belirterek, üreticilere hayırlı olmasını diledi.