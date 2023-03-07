Bilecik'te 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bilecik'te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bilecik'te 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bilecik’te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 43 bin 340 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 45,5 kilo kıyılmış tütün, 1 adet kompresör makinası, 1 adet otomatik sigara sarma makinası ve 150 adet aroma likiti ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.