Bilecik'te 8 derslik okulun temeli atıldı

Bilecik’in İnhisar ilçesinde açılması planlanan okulun temelleri atıldı.

Okul temel atma töreni öncesi Vali Aygöl, İnhisar Kaymakamlığı’nda Kaymakam Furkan Recep Nalbant ile bir araya geldi. İnhisar’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl, devlet dairelerinde mesai başında olan çalışanlar ile bir araya geldi. Kolay gelsin dileklerinde bulundu. Ardından okul temel atma törenine geçiş yapan Vali Aygöl okulun projesini inceledi.

Törene, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, İnhisar Kaykamı Furkan Recep Nalbant, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum çalışanları katılım gösterdi. Projesi tamamlanan ve temelleri atılan okul, 8 derslikten oluşacak olup, ilköğretim ve ortaokul olarak kullanılması planlandı. Okul temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleşti.

Eğitime büyük önem verdiğini belirten Vali Aygöl, ‘’Eğitim en başta gelmektedir. Eğitim her şeyin en başıdır. Bizler bilime yakın, eğitimin yanında olan insanlara desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyiz. Yüzlerce çocuğumuza eğitim yuvası olacak bu okulun hayırlara vesile olmasını dilerim’’ ifadelerini kullandı.