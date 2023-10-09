Bilecik'te 876 araç ve sürücüsü denetlendi

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi yapıldı yapılırken, 876 araç ve sürücüsü denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla havadan drone ile trafik denetim yapıldı. Yapılan denetim hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere şehirlerarası karayollarında ve il yollarında sabit/seyir kontrol halinde sürücü davranışlarının denetlenemediği dönemeçli, virajlı yol kesimlerinde, zorunlu haller dışında emniyet şeridi/banketler ve şerit üzerinde duraklama, park etme durumlarında, kaza riski yüksek yol kesimlerinde, geçme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan sürücülerin tespitinin yapılması.Piknik, mesire alanı gibi vatandaşların yaya olarak da bulunduğu kesimlerde drift atma, cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve motosiklette koruyucu başlık takmama gibi ihlallerin tespitinin yapılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş timlerinin de katılımıyla trafik timleri tarafından Jandarma sorumluluk bölgesinde tüm ilçelerde eş zamanlı olarak havadan drone ile trafik denetim faaliyeti icra edilmiştir. Denetim faaliyeti çerçevesinde toplam 876 araç ve sürücüsü denetlenmiştir" denildi.