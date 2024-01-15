Bilecik'te 9'uncu OSB için çalışmalar başladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il genlinde 8 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olduğunu söyleyerek, 9’uncusunun kurulması için çalışmaların başladığı belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında valilik toplantı salonunda, OSB Yönetim Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik genelinde 22 milyon metrekare ile sanayinin hizmet verdiğini anlatan Vali Aygöl, toplantıda OSB’lerin ticari ihtiyaç tespitleri, geleceğe dönük yatırımları, genişleme talepleri, şehirlere entegrasyonu, güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, firma ziyaretleri gibi konuları ele alındığı söyledi. Aygöl, ‘’Vilayetimizin bir sanayi şehri olduğunu ve 8 OSB’ye ilaveten 9’uncusu için çalışmalarımızın sürdüğünü belirtmek istiyorum. 22 milyon metrekare ile memleketimizin sanayisine hizmet veriliyor’’ ifadelerini kullandı.