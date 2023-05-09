Bilecik'te AK Parti ile CHP arasındaki bayrak ve pankart asma tartışması devam ediyor

Bilecik’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili adayların pankart ve parti bayrakların belediyenin sepetli aracı ile asılmasının ardından başlayan tartışmalar büyüyor. Bu tartışmalara CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar’da dahil olurken, AK Parti cephesinden de açıklama geldi.

CHP’li Bilecik Belediyesinin araçları kullanarak, partinin bayrak ve pankart asılması sonrası yaşanan gerilim devam ederken, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar’a cevap verdi. Yıldırım, yaptığı açıklamada Yaşar’a "Bilecik Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde işe başladın da haberimiz mi yok ?" sorusunu sorarak, "Sırf partililerinin gazını almak, açıklama yapmak için açıklama yapmışsın. O soruların muhatabı sen değilsin ki. Yoksa sende Bilecik Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde işe başladın da haberimiz mi yok. Biz cevabı başka yerden beklerken senden geldi de. Önce sizden ricam belediye başkan vekilinize söyler misiniz yalan bir iftirayla meşgul ettiği kamuoyundan özür dilesin. Yoksa attığı yalanın altında ezilecek, kendi kendini yok edecek. Yerel seçim döneminde ne çamur attıysanız, fazlasını kendiniz yaptınız. Şu yazıyı yazarken ellerin, okurken sesin titremedi mi acaba. İki tane bayrak asılmak için kira bedeli ödenen demişsin, hadi çıkart dekontları. Kiralama nasıl oluyor biliyorsun değil mi. Önce talepte bulunuyorsun sonra parasını yatırıyorsun. Şimdi o bayrak asılma tarihi ve saatinden önce yatırdığınız dekontları gösterin. Elden yatırdık demeyin yemezler. Bunca zamana kadar ne yaptınız da yapacak çok işimiz var diyorsun? Bilecik’te yaşayan vatandaşlarımıza, 2019’da kazandığınız belediye ile CHP iktidar olursa ne olurun demosunu yaşattınız. Ne projeniz var yıkmaktan, sökmekten başka açıklar mısın. Selahattin Demirtaş’ a özgürlük vaadinizden mi bahsediyorsun yoksa. Her fırsatta, Selahattin Demirtaşa selam göndereceksin, PKK’lıları istihdam edeceksin, FETÖ’cüleri aday yapacaksın sonra da nutuk atacaksın. Bunların yerine hemşerilerimize 2019 yerel seçimlerde bulunduğunuz vaatleri hatırlatır mısınız. 4 yıl geçti biz bir şey göremedik. Algı sizin işiniz, biz işimize bakıyoruz" dedi.

Yıldırım, açıklamasında devamında, "Öyle otomobille dediğiniz araç bu milletin yıllarca hayalini kurduğu yerli ve milli otomobil TOGG. Öyle otomobil diyerek küçümsediğiniz projenin heyecanını sizlerden tabi ki beklemiyoruz ama saygı duyun. Biz o salonu ilk defa kullanmadık, şimdi mi aklınıza geldi. 4 ay sonra ’Bana ters kelepçe tehdidinde bulundu’ diye ortaya çıkan başkan vekilinden bir farkın olsun hocam. Salonun kirasını sormuşsun, tanıtım ve medya başkanlığımız ile SKM başkanımıza konuyu ilettim. Salon kiralama için yapılan yazışmaları ve ödeme detaylarını kamuoyu ile paylaşacaklar. Peki, sen bunca zamana kadar kongre merkezinde yaptığınız tüm programların kiralama bedellerini çıkartabilecek misin. Kongre merkezi önüne parti bayraklarınızı asarken kullandığınız sepetli araçların dekontlarını gösterebilecek misin. Bazen konuşurken önce kendi yaptıklarını düşünmen gerek! Ben şimdi konuşuyorum ama bana nasıl geri döner diye yaptıklarınızı kafada canlandırmak gerek. Ona göre konuşmak gerek, ama bunu sizden beklemek abesle iştigal olur. İlin mülki amiri konumunda olan ve devletimizi temsil eden Valimize dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz. 14 Mayıs sonrasında hangi yüzle bakacaksınız. Nasıl yan yana geleceksiniz? Polislerimiz tüm siyasi partilerin miting ve etkinliklerinde olduğu gibi görevlerini yerine getiriyor. Siz önce belediyeye bakınız; Belediye personelleri iş yokluğundan kahvelerde oturuyorlar. Hâlbuki memleketin her yerini çamur, toz, çukur sardı. Yapılacak iş çok ama yapacak irade yok. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz sokaklarda gezerken merak ediyorum. Ama sizden bunu da beklemiyoruz, fark etmemişsinizdir bile. Size göre yollar bal döküp yalanacak gibidir. Yoksa aranızda böyle mi konuşuyorsunuz. Sayın Metin Yaşar bir de şu üniversitemizden transfer ettiğiniz ve üniversite büyük başarılara imza atan belediye başkan yardımcısı ile Ramazan çadırlarını biraz araştırsanız iyi olacak, bakalım altından ne çıkacak" dedi.