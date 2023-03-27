Bilecik'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt ele geçirildi.

Bilecik'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
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Bilecik’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 2 adet fiber tank, bin 198 litre menşei belirsiz akaryakıt, 1 adet elektrikli motor ve aparatları ele geçirilirken, konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.