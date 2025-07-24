Bilecik'te alevler tavuk çiftliklerine dayandı

Bilecik’te 5 gün önce başlayan orman yangını bugün yerini dumanlara bırakırken, bir noktada devam eden yangının alevleri tavuk çiftliklerine dayandı.

Sakarya Geyve’de 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan alevler, Paşalarboğazı mevkii ve Medetli köyü sınırlarında yeniden yükselmesiyle başladı. Paşalarboğazı mevkiinde alevler havadan müdahale ile söndürülürken, Medetli köyünde yangın kontrol altına alınamadı. Medetli ve Höyük köyleri arasında bulunan tavuk çiftliklerine kadar yaklaşmasında endişe duyulan yangını söndürmek için hem ekipler hem de köylüler canla başla mücadele ediyor.