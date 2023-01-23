Bilecik'te alkollü sürücünün karıştığı kazada şans ederi yaralanan olmadı

Bilecik’te kavşakta çarpışan 2 araçtan biri yan dönerek durabilirken, kazada şans ederi yaralanan olmadı. Sürücülerin biri 0,80 promil alkollü çıktı.

Alınan bilgilere göre dün gece; Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki İ.Ö. idaresindeki 11 AV 414 plakalı otomobile ile S.T. idaresindeki 24 VR447 plakalı otomobil çarpıştı Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 AV 414 plakalı otomobil yan dönerek durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, 24 VR447 plakalı otomobil sürücü S.T.’in 0,80 promil alkollü çıktı.