Bilecik'te alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik’te alkollü sürücünün kullandığı aracın önünde seyreden başka araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; İstasyon-Bilecik karayol TOKİ rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1.13 promil alkollü olduğu öğrenilen Cemal T. yönetimindeki 11 DZ 773 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Tuğçe A. idaresindeki 26 AGT 252 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden araçlardan biri yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi, diğer araç ile savrularak durdu. Meydana gelen kazada sürücü Cemal T. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.