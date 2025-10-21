Bilecik'te Amatör Spor Haftası satranç turnuvası düzenlendi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcular hamlelerini büyük bir dikkat ve heyecanla yaptı. Zekâ, strateji ve sabrın ön planda olduğu karşılaşmalarda kıyasıya mücadeleler yaşanırken, salonda renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor sadece fiziksel değil zihinsel gelişime de katkı sağlıyor. Amatör Spor Haftası boyunca düzenlenen etkinlikler gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu" dedi.