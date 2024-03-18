Bilecik'te araçlar kaldırımda, yayalar yolda

Bilecik'te ara sokaklarda kaldırım üzerine park edilen araçlar yayaları çileden çıkarıyor.

Bilecik'te araçlar kaldırımda, yayalar yolda
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te ara sokaklarda kaldırım üzerine park edilen araçlar yayaları çileden çıkarıyor.

Bilecik’te 11 ABR 103 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak üzerinde aracını kaldırıma park etti. Duyarsız sürücü yayaların tepkilerine neden olurken sokak aralarında kaldırımlara bu şekilde birçok araç park edildiğini söyledi. Yetkliilerin önlem alması isteyen yayalar, duyarsız sürücüleri de dikkatli olmaya davet etti.

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