Bilecik'te asansör boşluğundan düşen şahıs hayatını kaybetti
Bilecik'te asansör boşluğundan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Bilecik’te asansör boşluğundan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay; Bilecik’in Osmaneli ilçesi İnönü mahallesinde bulunan okul binasının inşaatında meydana geldi. 68 yaşındaki Mümin Y. asansör boşluğundaki iskelede dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan eksi 1. kata düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.