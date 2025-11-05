Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında ‘İl asayiş ve güvenlik toplantısı’ gerçekleştirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya, ilçe kaymakamları, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı da katıldı. Toplantıda, kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalı. İlimiz genelinde suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edeceğiz. Kamu düzeninin korunması için gerekli tüm adımları atacağız" dedi.