Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine seyir eden Murat Köylü (23) idaresindeki 16 ATK 510 plakalı cip, Dikenli Boğaz mevkiinde iddiaya göre sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak telefon direğine çarptı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü
Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü
Bilecik'te aşırı hız kaza getirdi: 1 ölü