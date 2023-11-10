Bilecik'te Atatürk ve silah arkadaşları için lokma döküldü

Bilecik’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Atatürk ve silah arkadaşları için lokma döküldü.

Atatürk Parkı’ndaki programa CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye meclis üyeleri ve vatandaşla katıldı. Heyet kendi elleriyle vatandaşlara lokma ikram ederken, 3 bin kişilik lokma kısa sürede bitti.

Burada bir konuşma yapan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü. Bilecik’te sabah başlayan programlarımız akşama kadar devam edecek. Şu anda Atatürk Parkı içinde başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmaz üzere vatan toprakları için canını feda eden bütün şehitlerimizin ruhuna gitsin" ifadelerini kullandı.