Bilecik'te atıl alanlar modern sosyal alanlara dönüşüyor

Bilecik Belediyesi, atıl alanları modern sosyal alanlara dönüştürüyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehrin önemli yeşil alanlarından Keloğlan Parkı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Belediye ekipleri, parkın uzun süredir atıl durumda olan alanlarını modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla baskı beton uygulamaları ve zemin düzenlemelerini sürdürüyor. Başkan Subaşı, vatandaşların parkı güvenli ve konforlu bir şekilde kullanabilmesi için yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çekti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Keloğlan Parkı’nın hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şehir halkına kazandırılacağını belirtti.

Melek Mızrak Subaşı, "Çalışmalarımız tamamlandığında, uzun süredir atıl durumda olan bu alanı daha verimli hale getirerek, modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak; vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak yeniden şehrimize kazandıracağız" dedi.