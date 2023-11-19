Bilecik'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Teyfik Can isimli vatandaşa ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Bilecik'te ayılar arı kovanlarına zarar verdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Teyfik Can isimli vatandaşa ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey Köyünde 25 yıldır arıcılık yaptığını ve geçimini arıcılıkla sağladığını belirten Teyfik Can, bir haftada 2 sefer arı kovanlarına ayıların saldırdığını söyledi. Can, şöyle konuştu:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

"Geçimimi arıcılıkla sağlıyorum. Ayıların saldırıları sonucunda 20 kovanım telef oldu. Bunu yetkililerin duymasını isiyorum. Çok mağdur durumdayım. 20 kovan arım telef oldu.Yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyorum."