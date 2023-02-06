Bilecik'te aylardır beklenen kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu

Bilecik’te aylardır beklenen kar yağışı 2 gündür devam ederken, yağış sonrası beyaza bürünen şehir merkezi dronla görüntülendi.

Bilecik’te hava sıcaklığı gündüz eksi 2, akşam ise eksi 6’lara kadar gelirlerken, yılın ilk karı kent merkezinde 2 gün önce atıştırmaya başlamıştı. Dün akşam saatlerinde başlayan lapa kapa kar yağışı sabaha kadar devam ederken, hayatı felç etti. Bilecik Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde ana hatların kapanmaması için sabaha kadar mesai harcarken, vatandaşları ise yağan kar sonrası memnuniyetlerin i dile getirdi.

Yağan kar sonrası Bilecik şehir merkezi görüntülenirken, kartpostallık görüntüler oluştu.