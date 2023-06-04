Bilecik'te aynı bölgede maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi

Bilecik’te birer saat arayla oluşan 2 farklı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Haki Ç. yönetimindeki 11 AAR 897 plakalı motosiklet ile Melih K., idaresindeki 11 ABM 406 plakalı motosiklet, İstiklal Caddesi mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Diğer kaza ise bir saat sonra aynı bölgede yaşandı. Kazada, 06 ZUV 60 plakalı otomobil ile 11 DA 766 plakalı otomobil çarpışırken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Her iki kazada olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.