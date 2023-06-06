Bilecik'te baca yangını

Bilecik'te meydana gelen baca yangını itfaiyenin anında müdanesiyle söndürüldü.

Bilecik'te baca yangını
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Bilecik’te meydana gelen baca yangını itfaiyenin anında müdanesiyle söndürüldü.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bir aparmanın çatısında bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının bacadan çıktığı anlaşıldı. Ekipleri alevlere anında müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.