Bilecik'te baca yangını

Bilecik'te 4 katlı bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'te baca yangını
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sina pırlanta
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Bilecik’te 4 katlı bir evin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde 4 katlı bir evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar 112’yi arayarak haber verdi. Hemen olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman