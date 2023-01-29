Bilecik'te bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği eylem planı görüşüldü

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yılın ilk ’İlçe Müftüleri Toplantısı’ gerçekleştirilirken, bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği eylem planı görüşüldü.

Bilecik İl Müftülüğü 2023 yılı ocak ayı ’İlçe Müftüleri Toplantısı’ il binasında gerçekleştirildi. Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği eylem planı, 2023 yılı hac ön kayıt, dini yayınlar tanıtım ve takip komisyonu, ilçe buluşmaları ve diğer diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.

İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığındaki toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.