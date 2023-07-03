Bilecik'te bayram boyunca 940 personelin görev yaptığı 272 ekip, 10 radar ve 6 dron ile trafik denetimleri yapıldı

Bilecik’te 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 940 personelin görev yaptığı 272 ekip, 10 radar ve 6 dron ile trafik denetimleri yapıldı.

Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Kızılkaya, 9 günlük tatilde trafik düzeni, toplu taşıma, gıda güvenliği, hijyen kuralları, hayvan kesimi gibi konularda detaylı denetimler yapıldığını söyledi. Bozüyük’te tatilin son gününde trafik denetlemesine katılan Vali Kızılkaya, "Polis ve jandarma personelimizin yaptığı trafik uygulamasında yola çıkan hemşerimizle bayramlaşarak trafik kurallarını bir kez daha hatırlattık. Huzurlu bir bayram için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma” dedi.