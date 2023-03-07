Bilecik'te berberlerden yürekleri ısıtan karar

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, kent merkezinde depremzede ailelere berberlerin ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7.6’lık depremlerde evleri yıkılan ve Bilecik’e gelen depremzede ailelere berberler ücretsiz hizmet verecek. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, "Odamıza bağlı berberler olarak aldığımız karar çerçevesinde depremzede ailelere 31 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz hizmet verilecektir" dedi.