Bilecik'te Bilek Güreşi Yıldızlar İl Birinciliği tamamlandı

Bilecik’te Okul Spor Faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldızlar İl Birinciliği tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, "Tüm sporcularımızın, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin emeğine teşekkür ederiz. Bu tür müsabakalar gençlerimizin fiziksel ve sportif gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Gençlerimizin başarılarını desteklemek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için düzenlediğimiz organizasyonlar ilimizde sporun gelişimine önemli katkılar sağlıyor" dedi.