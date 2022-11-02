Bilecik'te bin 761 hane ile 424 çocuğa yardımlar ulaştı

Bilecik Belediyesi, birçok kalemde yardımları halka ulaştırmaya devam ediyor.

Başta gıda yardımları olmak üzere süt dağıtımı, çocuklar için kırtasiye yardımı, kıyafet ve ev eşyası yardımı ile ev donatma çalışmalarını yerine getiren Bilecik Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Örnek projelerden biri olan Halkın Esnafı uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve esnafın yanında yer aldıklarını anlatan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Bilecik Belediyesi, yardım çalışmalarını Halkın Esnafı projesi ile sürdürmeye devam edecek. Bilecik Belediyesi tarafından son bir yılda 507 haneye 826 adet gıda kolisi, 228 haneye 6 bin 456 litre süt dağıtımı yapılırken 424 çocuğa da kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. 682 haneye yaklaşık 8 bin parça kıyafet yardımında bulunan Bilecik Belediyesi 300 haneyi sunulan ev eşyaları ile süslerken, 44 hanede de yenileme ve düzenleme çalışması yaparak vatandaşın kullanımına sundu" dedi.

Subaşı’nın yakın takibi ile sürdürülen çalışmaların, Güzel Market aracılığıyla yapılmaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.