Bilecik'te binlerce çocuk '23 Nisan' coşkusunu birlikte yaşadı

Bilecik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen Çocuk Şenliğinde binlerce çocuk, bayramın coşkusunu yaşadı.

Vadipark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar birbirinden güzel aktivite ile keyifli bir bayram geçirmenin yanı sıra sürpriz ikramlar, gösteri ve yarışmalarla bayramın tadını çıkardı. 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, interaktif gösteriler, jonglör ve eğlenceli maskotlar, şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlenirken aynı zamanda baloncuk şov, halka atma oyunu, maskot, palyaço, tahta bacak şovlar ve yarışmalar ile kıyasıya rekabeti yaşadı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da şenliklere katılarak, çocukların bayram coşkusunu paylaştı. Çocuklar tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Subaşı, çocuklarla fotoğraf çektirdi, dondurma, patlamış mısır, elma şekeri ve pamuk helva ikram ederek, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zamanda ramazan bayramının üçüncü günü. Her iki bayramda çocukları bir araya getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak çocuklara bayram coşkusu hediye etmek istedik. Çocukların çok keyif aldığı bir şenlik havasında bizler de onları gülümsetmiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların çok keyif aldığı bir şenlik havasında bizler de onları gülümsetmiş olmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukların her zaman gülmesini çok önemsiyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada örneği olmayacak bir şekilde çocuklara bu bayramı hediye etmesi de ayrı bir öneme sahip. Çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklar yeşil zıpzıp, pembe kaydırak ve şişme oyun gruplarında keyifli vakit geçirdi.

Aileler ve çocuklar da düzenlenen çocuk şenliğinden dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.