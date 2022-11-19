Bilecik'te bir araçta yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ele geçirildi
Bilecik'te şüpheli bir araçta yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ile fişek ele geçirildi.
Bilecik’te şüpheli bir araçta yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ile fişek ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce ateşli silah bulunduran şahısların tespit ve deşifresine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği,5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan Z.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.